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A Haber görüntüledi! BİP verileri bu merkezde saklanıyor

A Haber
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Giriş: 14.01.2021 12:05
Güncelleme:14.01.2021 12:36
Son dakika haberi... Kurumların ve kişilerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli olarak korunması gerekir. Bu alanda en büyük yatırımlardan birini Türkiye'nin dev markası Turkcell yaptı. Peki bu veriler nasıl saklanıyor? Kişisel veriler nasıl saklanıyor? Güvenliği nasıl sağlanıyor? A Haber BİP verilerinin saklandığı merkezi görüntüledi. Gebze'deki Turkcell Veri Merkezi'nde güvenlik nasıl sağlanıyor? A Haber Kocaeli muhabiri Hakan Süer detayları canlı yayında aktardı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, ayrıntıları A Haber'de anlattı.

Son dakika haberi... Kurumların ve kişilerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli olarak korunması gerekir. Bu alanda en büyük yatırımlardan birini Türkiye'nin dev markası Turkcell yaptı. Peki bu veriler nasıl saklanıyor? Kişisel veriler nasıl saklanıyor? Güvenliği nasıl sağlanıyor? A Haber BİP verilerinin saklandığı merkezi görüntüledi. Gebze'deki Turkcell Veri Merkezi'nde güvenlik nasıl sağlanıyor? A Haber Kocaeli muhabiri Hakan Süer detayları canlı yayında aktardı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, ayrıntıları A Haber'de anlattı.

A Haber görüntüledi! BİP verileri bu merkezde saklanıyor A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! BİP VERİLERİ BU MERKEZDE SAKLANIYOR
Son dakika: WhatsApptan BİPe toplu geçiş! Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haberde değerlendirdi SON DAKİKA: WHATSAPP'TAN BİP'E TOPLU GEÇİŞ! TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ MURAT ERKAN A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

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