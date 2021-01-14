A Haber görüntüledi! BİP verileri bu merkezde saklanıyor

Son dakika haberi... Kurumların ve kişilerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli olarak korunması gerekir. Bu alanda en büyük yatırımlardan birini Türkiye'nin dev markası Turkcell yaptı. Peki bu veriler nasıl saklanıyor? Kişisel veriler nasıl saklanıyor? Güvenliği nasıl sağlanıyor? A Haber BİP verilerinin saklandığı merkezi görüntüledi. Gebze'deki Turkcell Veri Merkezi'nde güvenlik nasıl sağlanıyor? A Haber Kocaeli muhabiri Hakan Süer detayları canlı yayında aktardı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, ayrıntıları A Haber'de anlattı.

Son dakika haberi... Kurumların ve kişilerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli olarak korunması gerekir. Bu alanda en büyük yatırımlardan birini Türkiye'nin dev markası Turkcell yaptı. Peki bu veriler nasıl saklanıyor? Kişisel veriler nasıl saklanıyor? Güvenliği nasıl sağlanıyor? A Haber BİP verilerinin saklandığı merkezi görüntüledi. Gebze'deki Turkcell Veri Merkezi'nde güvenlik nasıl sağlanıyor? A Haber Kocaeli muhabiri Hakan Süer detayları canlı yayında aktardı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, ayrıntıları A Haber'de anlattı.