İstanbul'da sağanak kabusu! Pendik'te alt geçidi su bastı, kızını üniversiteye götüren baba mahsur kaldı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah şiddetini artıran sağanak yağış, Pendik'te hayatı olumsuz etkiledi. Çamçeşme Mahallesi'nde suyla dolan alt geçitten geçmeye çalışan Cengiz Bektaş'ın aracı stop etti. Kızını üniversiteye götürmek için yola çıkan Bektaş, kızıyla birlikte araçta mahsur kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan baba ve kızı büyük korku yaşarken Bektaş, "Canımızı zor kurtardık" sözleriyle yaşadıkları dehşeti anlattı. Aracını sudan çıkarmak için çekici çağıran sürücü, bölgede beklemeye başladı.