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Meteoroloji'den 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'da sağanak ve fırtına alarmı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji'den 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'da sağanak ve fırtına alarmı

Meteoroloji'nin 27 Ekim Salı günü için yaptığı uyarıların ardından İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı gündeme gelirken sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve yurt genelindeki hava durumunu değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu.

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