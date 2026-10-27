İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Pendik'te alt geçit sular altında kaldı

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Pendik'ten gelen görüntülerde bir alt geçidin suyla dolduğu, bazı araçların ilerleyemediği ve vatandaşların araçlarından inmek zorunda kaldığı görüldü. A Haber canlı yayınında görüntüleri değerlendiren Faruk Erdem, su biriken alt geçitlerin sürücüler için ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Yayında, özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağışın daha yoğun olmasının beklendiği belirtilirken, alt geçitlerdeki su tahliyesi çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.