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Mekke savunma ittifakı Tahran'da buluştu: Husilerle Suudi Arabistan arasında ateşkes sağlanır mı?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mekke savunma ittifakı Tahran'da buluştu: Husilerle Suudi Arabistan arasında ateşkes sağlanır mı?

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan hattında kurulan Mekke İttifakı, kritik bir adımla İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. Üye ülkeler dışında ilk kez Tahran'da gerçekleştirilen ve bölgesel dengeleri temelden etkileyecek olan kritik temasların detaylarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı. Zirvede, bölgesel sorunların dış müdahaleler olmadan çözülmesi gerektiği vurgulanırken, toplantı "İslami NATO" ve olası bir kriz öncesi "son çıkış" olarak nitelendirildi.

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