İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan dünyaya Gazze ve iklim mesajı! COP31 için gözler Antalya'ya çevrildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iklim krizi, Gazze'deki saldırıların çevresel etkileri, dezenformasyonla mücadele ve Türkiye'nin iklim politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yalnızca bölgesel barış ve güvenliği değil, küresel iklimi ve geleceği de tehdit ettiğini vurgulayan Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi ile Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık hareketinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin hazırlıkları da değerlendiren Duran, zirvenin uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi ve iklim taahhütlerini somut uygulamalara dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti.