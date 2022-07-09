09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları 7 Bayraktar AKINCI TİHA bir arada! Nefes kesen görüntüler

7 Bayraktar AKINCI TİHA bir arada! Nefes kesen görüntüler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2022 22:44
Türkiye'nin gökyüzündeki güçlü silahı AKINCI TİHA bu kez çoklu bir gövde gösterisi yaptı. Savuma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor.

AKINCI'LAR PİSTTE

AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA'lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimi edilecek olan 4 AKINCI TİHA birlikte fotoğraf ve video çekimine katıldı.

Pist üzerinden yapılan çekimlerde nefes kesen etkileyici görüntüler ortaya çıktı.

7 Adet AKINCI TİHA'nın bir araya gelmesi unutulmayacak bir manzara oldu.

7 AKINCI BİR ARADA

Çekim için bir araya getirilen AKINCI filosunda, Baykar tarafından uçuş eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan 3 adet AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek 2X750 HP olmak üzere toplam 1500 HP motor gücüne sahip olan 4 adet Bayraktar AKINCI B yer aldı.

Türkiye'nin gökyüzündeki güçlü silahı AKINCI TİHA bu kez çoklu bir gövde gösterisi yaptı.

Savuma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7 Bayraktar AKINCI TİHA bir arada
7 Bayraktar AKINCI TİHA bir arada
ABD Bayraktar TB2’lerin kopyasını üretti
ABD Bayraktar TB2’lerin kopyasını üretti
YAVUZ tamam sıra BORAN
YAVUZ tamam sıra BORAN
Sivas’ta yerli alaşım üretimi başladı
Sivas'ta "yerli alaşım" üretimi başladı
TEKNOFEST Girişim Programı tanıtıldı!
TEKNOFEST Girişim Programı tanıtıldı!
Gökyüzü tutkunlarının yeni durağı Van!
Gökyüzü tutkunlarının yeni durağı Van!
Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar
Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar
İhtiyaç mı, gösteriş mi?
İhtiyaç mı, gösteriş mi?
Milli Muharip Uçak’ta son durum ne?
Milli Muharip Uçak'ta son durum ne?
F-16’ların özellikleri neler?
F-16'ların özellikleri neler?
Özellikleri otomobillerle yarışıyor
Özellikleri otomobillerle yarışıyor
Hayatımızda neleri değiştirecek?
Hayatımızda neleri değiştirecek?
Daha Fazla Video Göster