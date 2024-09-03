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ZTK’da 1. eleme tur eşleşmeleri belli oldu

ZTK’da 1. eleme tur eşleşmeleri belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mehmet Karataş
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Giriş: 03.09.2024 15:23
Ziraat Türkiye Kapası 1. Tur eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kapası heyecanı yine Turkuvaz Medya'da olacak. Detayları A Spor muhabiri Engin Can Çelik aktardı.
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ZTK’da 1. eleme tur eşleşmeleri belli oldu
ZTK’da 1. eleme tur eşleşmeleri belli oldu
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