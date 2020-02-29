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29.02.2020

Zonguldak'ta amatör maçta ortalık bir anda karıştı! Yumruklar havada uçuştu maçta 8 kırmızı kart çıktı|Video

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi. 8 kırmızı kartın çıktığı maç 78. dakikada tatil edildi. Kavga anları ise anbean kameralara yansıdı.

Zonguldak Süper Amatör Küme'de düşme hattında bulunan Akınspor ile Kozlu İhsaniyespor Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı'nda karşı karşıya geldi.

8 FUTBOLCUYA KIRMIZI KART ÇIKTI! MAÇ TATİL EDİLDİ

Oldukça çekişmeli geçen maçta Kozlu İhsaniye Spor'un 1-0 önde götürdüğü maçın 78. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası iki takım futbolcuları tekme tokat birbirine girdi. Karşılaşmanın orta hakemi Davut Özel Kozlu olaylara karışan İhsaniyespor'dan 3, Akınspor'dan ise 5 futbolcuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etti. Yaşanan bu gelişme üzerine sahada tansiyon iyice artarak yedek kulübesindeki teknik heyet ve futbolcularda sahaya girince olaylar dahada büyüdü. Polis ekipleri çıkan olayları güçlükle yatıştırırken, bazı futbolcuların polisle de tartışma yaşadı. Tribünde bulunan bazı taraftarlar sinir krizi geçirdi.

Stada gelen takviye polis ekipleri olayları sonlandırdı. Yaşanan olaylar bir taraftarın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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