03 Aralık 2021, Cuma
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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) eleme turu kuraları çekildi! İşte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un rakipleri…
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.