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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) eleme turu kuraları çekildi! İşte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un rakipleri…

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Giriş: 03.12.2021 12:14
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
İşte Ziraat Türkiye Kupasında 5. tur eşleşmeleri İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR EŞLEŞMELERİ

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