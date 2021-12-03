Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! İşte 4 büyüklerin rakipleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi. A Spor'dan canlı yayınlanan kura çekiminde geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

İşte ZTK'da 5. tur eşleşmeleri:

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor

Alanyaspor - Mardin 1969 Spor

Galatasaray - Altaş Denizlispor

Kasımpaşa - Kocaelispor

Hatayspor - Menemenspor

Trabzonspor - Boluspor

Sivasspor - Ankaragücü

Göztepe - Samsunspor

Fenerbahçe - Afyonspor

Adana Demirspor - Ankaraspor

Beşiktaş - Altay

Antalyaspor - Giresunspor

Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor

Fatih Karagümrük - Bodrumspor A.Ş.

Gaziantep FK - Bursaspor

Konyaspor - Ümraniyespor

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.