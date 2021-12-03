Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! İşte 4 büyüklerin rakipleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi. A Spor'dan canlı yayınlanan kura çekiminde geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu.
İşte ZTK'da 5. tur eşleşmeleri:
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Galatasaray - Altaş Denizlispor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Hatayspor - Menemenspor
Trabzonspor - Boluspor
Sivasspor - Ankaragücü
Göztepe - Samsunspor
Fenerbahçe - Afyonspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Beşiktaş - Altay
Antalyaspor - Giresunspor
Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Fatih Karagümrük - Bodrumspor A.Ş.
Gaziantep FK - Bursaspor
Konyaspor - Ümraniyespor
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.