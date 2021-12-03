Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! İşte 4 büyüklerin rakipleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri yapılan kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri...

Giriş: 03.12.2021 11:38 Güncelleme: 03.12.2021 12:15

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi. A Spor'dan canlı yayınlanan kura çekiminde geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

İşte ZTK'da 5. tur eşleşmeleri:

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor

Alanyaspor - Mardin 1969 Spor

Galatasaray - Altaş Denizlispor

Kasımpaşa - Kocaelispor

Hatayspor - Menemenspor

Trabzonspor - Boluspor

Sivasspor - Ankaragücü

Göztepe - Samsunspor

Fenerbahçe - Afyonspor

Adana Demirspor - Ankaraspor

Beşiktaş - Altay

Antalyaspor - Giresunspor

Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor

Fatih Karagümrük - Bodrumspor A.Ş.

Gaziantep FK - Bursaspor

Konyaspor - Ümraniyespor

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası ZTK eleme turu kuraları çekildi! İşte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un rakipleri… ZTK ELEME TURU KURALARI ÇEKİLDİ!

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