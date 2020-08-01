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Yusuf Yazıcı ile takım arkadaşı olan Burak Yılmaz'ın forma numarası belli oldu

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Giriş: 01.08.2020 18:39
Güncelleme:01.08.2020 18:40
Beşiktaş'tan ayrılan ve Fransız ekibi Lille ile anlaşan Burak Yılmaz imzayı attı. 35 yaşındaki golcü ilk antrenmanına da çıktı. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan sonra Lille formasını terletecek olan üçüncü Türk futbolcu olan Burak Yılmaz'a Zeki Çelik'ten jest geldi. Yıldız isim daha önce giydiği 17 numaralı formayı Burak Yılmaz'a devretti.
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