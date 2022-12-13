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Yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcu Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas seçildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2022 11:52
Son şampiyon Trabzonspor'un başarısında büyük katkıda bulunan Anastasios Bakasetas, ülkesini yurt dışında temsil eden ‘En iyi Yunan Futbolcu’ seçildi. Bakasetas yaptığı açıklamada, "Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz" dedi.
En iyi Yunan futbolcu Bakasetas seçildi
En iyi Yunan futbolcu Bakasetas seçildi
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