Yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcu Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas seçildi

Son şampiyon Trabzonspor'un başarısında büyük katkıda bulunan Anastasios Bakasetas, ülkesini yurt dışında temsil eden ‘En iyi Yunan Futbolcu’ seçildi. Bakasetas yaptığı açıklamada, "Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz" dedi.