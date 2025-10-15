Willy Sagnol: "Türkiye güçlü bir takım"

15 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 15.10.2025 09:11
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Futbol Takımı’na 4-1 mağlup olan Gürcistan A Milli Takımı’nda Teknik Direktör Willy Sagnol maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımda bireysel olarak güçlü ya da zayıf oyunlar olabildiğini vurgulayan Sagnol, "Takım içinde olan güçlü ya da zayıf oyuncular var. Sonraki süreçte bu gücü göstermemiz gerekiyor. İleriye dönük olarak çalışmamız gereken konularımız var. Ona göre çalışacağız. Şu bir gerçek ki; Türkiye güçlü bir takımdır" dedi.
