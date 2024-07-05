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UEFA’nın Merih Demiral kararı! Dışişleri: men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 05.07.2024 16:13
Güncelleme:05.07.2024 16:13
Dışişleri Bakanlığı, "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz" açıklaması yaptı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.
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