UEFA’nın Merih Demiral kararı! Dışişleri: men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz" açıklaması yaptı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.

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