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UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2022 16:15
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Austria Wien ile karşılaşacak;
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