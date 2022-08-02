02 Ağustos 2022, Salı
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UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Austria Wien ile karşılaşacak;