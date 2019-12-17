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17.12.2019
Tuzlaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzla, Galatasaray'ı konuk ediyor. İlk maçı kendi evinde 2-0 kaybeden Galatasaray'ın turu geçmesi için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Taraftarlar internette "Tuzla Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor. 17 Aralık Salı akşamı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama saati ise 20.45... TUZLA GALATASARAY maçı A SPOR ekranından CANLI yayınlanacak. Maçı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzla, Galatasaray'ı konuk ediyor. İlk maçı kendi evinde 2-0 kaybeden Galatasaray'ın turu geçmesi için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Taraftarlar internette "Tuzla Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor. 17 Aralık Salı akşamı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama saati ise 20.45...
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzla, Galatasaray'ı konuk ediyor. İlk maçı kendi evinde 2-0 kaybeden Galatasaray'ın turu geçmesi için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Taraftarlar internette "Tuzla Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor. 17 Aralık Salı akşamı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama saati ise 20.45...
TUZLA GALATASARAY maçı A SPOR ekranından CANLI yayınlanacak. Maçı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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