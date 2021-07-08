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Tuzla’da drift yarışları nefes kesti! Usta pilotlar pistin tozunu attırdı

A Haber
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Giriş: 08.07.2021 11:17
Güncelleme:08.07.2021 11:20
Tuzla Autodrom'da Redline Drift Yarışları düzenlendi. Drift için hazırlanmış bin beygir gücündeki otomobiller, birbiriyle kıyasıya yarıştı. Adrenalinin zirveye çıktığı o anları, A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. İşte nefes kesen anlar...

Tuzla Autodrom'da Redline Drift yarışları düzenlendi. Yaklaşık 15 bin beygir üzerindeki araç izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

İşte nefes kesen görüntüler...

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Drift yarışları nefes kesti!
Drift yarışları nefes kesti!
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