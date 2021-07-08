08 Temmuz 2021, Perşembe
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Tuzla’da drift yarışları nefes kesti! Usta pilotlar pistin tozunu attırdı
Tuzla Autodrom'da Redline Drift Yarışları düzenlendi. Drift için hazırlanmış bin beygir gücündeki otomobiller, birbiriyle kıyasıya yarıştı. Adrenalinin zirveye çıktığı o anları, A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. İşte nefes kesen anlar...
Tuzla Autodrom'da Redline Drift yarışları düzenlendi. Yaklaşık 15 bin beygir üzerindeki araç izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
İşte nefes kesen görüntüler...