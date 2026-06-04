Hollanda polisinden Filistinli çifte darp! Hamile kadın erken doğum yaptı

Hollanda'da sığınmacı merkezinde Filistinli hamile kadın, polis tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildi. O anlarda eşini korumak isteyen Visam Mikdad da şiddete maruz kalırken yaşadıkları o anlar dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Filistinli mağdur çift, darbedilmelerinin ardından kızları erken doğumla dünyaya gelirken, Hollanda hükümeti tarafından tazminat ve sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor. A Haber, o çifte ulaşarak yaşadıkları o korkunç anları dinledi.