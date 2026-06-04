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İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı

İsrail ve Lübnan, Washington'da gerçekleşen 4. müzakerelerde anlaştıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald, İran ile anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

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