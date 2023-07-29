29 Temmuz 2023, Cumartesi
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Türkiye ve İtalya EURO 20322'yi beraber mi yapacak?
Türkiye Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu, UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı aldı. Bu adım Avrupa futbol arenasında en çok konuşulan konulardan biri oldu. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.