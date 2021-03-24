Türkiye - Hollanda maçında Burak Yılmaz'dan müthiş frikik golü

A Milli Takım, Dünya Kupası Eleme'lerinde Hollanda'yı 4-2 yenerek gruplara galibiyetle başladı. Maçta 3-0 önce geçen millilerimiz bir anda 3-2 olan karşılaşma karşısındaki şoku kısa süre içerisinde Burak Yılmaz'ın 81. dakikada attığı müthiş frikik golüyle üzerinden attı. Burak Yılmaz attığı 3 golle maçta yıldızlaşırken Türkiye tarihinde ilk kez rahibine karşı 4 gol atmayı başardı.

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