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Türkiye - Hollanda maçında Burak Yılmaz'dan müthiş frikik golü

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Giriş: 24.03.2021 22:22
Güncelleme:24.03.2021 22:23
A Milli Takım, Dünya Kupası Eleme'lerinde Hollanda'yı 4-2 yenerek gruplara galibiyetle başladı. Maçta 3-0 önce geçen millilerimiz bir anda 3-2 olan karşılaşma karşısındaki şoku kısa süre içerisinde Burak Yılmaz'ın 81. dakikada attığı müthiş frikik golüyle üzerinden attı. Burak Yılmaz attığı 3 golle maçta yıldızlaşırken Türkiye tarihinde ilk kez rahibine karşı 4 gol atmayı başardı.
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