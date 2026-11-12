Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: "Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalar katliamları örtbas edemez!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. COP31 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusunda yaptığı açıklamalara destek veren Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in açıklamalarının işlenen insanlık suçlarını örtbas edemeyeceğini belirtti. Çelik, "Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.