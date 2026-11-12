Bakan Murat Kurum COP31'de açıkladı! Temiz enerjiye 2,2 trilyon dolarlık yatırım beklentisi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında TOBB İş Forumu Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Küresel enerji yatırımlarının 2026 yılında 3,4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirten Bakan Kurum, bu tutarın yaklaşık 2,2 trilyon dolarının temiz enerji alanlarına yönelmesinin öngörüldüğünü söyledi. Türkiye'nin yeşil dönüşümde liderlik hedefini vurgulayan Kurum, Türk özel sektörünün küresel yatırımlardan daha fazla pay almasını istediklerini ifade etti. Yenilenebilir enerji sektöründe dünya genelinde 16,6 milyon kişinin istihdam edildiğine dikkat çeken Kurum, iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltımı çalışmalarının 2030 yılına kadar yaklaşık 8 milyon net ilave istihdama katkı sağlayabileceğini belirtti. Bakan Kurum, sürdürülebilir üretim, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve gençlerin yeni beceriler kazanmasının önemine vurgu yaptı.