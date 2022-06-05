05 Haziran 2022, Pazar
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Türkiye Faroe Adaları'nı 4-0 yendi! Ay yıldızlılardan 2022 UEFA Uluslar Ligi'nde farklı tarife
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 UEFA Uluslar Ligi maratonunda 6. maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Milyonların heyecanla beklediği milli maçta ay yıldızlılar etkili bir performans ortaya koydu. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nı 4-0 gibi net bir skorla yendi.