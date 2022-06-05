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Türkiye Faroe Adaları'nı 4-0 yendi! Ay yıldızlılardan 2022 UEFA Uluslar Ligi'nde farklı tarife

İHA
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Giriş: 05.06.2022 11:53
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 UEFA Uluslar Ligi maratonunda 6. maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Milyonların heyecanla beklediği milli maçta ay yıldızlılar etkili bir performans ortaya koydu. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nı 4-0 gibi net bir skorla yendi.
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