Türkiye Faroe Adaları'nı 4-0 yendi! Ay yıldızlılardan 2022 UEFA Uluslar Ligi'nde farklı tarife

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 UEFA Uluslar Ligi maratonunda 6. maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Milyonların heyecanla beklediği milli maçta ay yıldızlılar etkili bir performans ortaya koydu. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nı 4-0 gibi net bir skorla yendi.