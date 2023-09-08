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Türkiye Ermenistan maçı ne zaman?

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Giriş: 08.09.2023 15:42
"Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan'ı ağırlıyor. Daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan milli takım, bu kritik mücadelede galibiyet arayışında. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de belli oldu ve futbolseverler heyecanla beklenen maçı takip edebilecekler.
Türkiye Ermenistan maçı ne zaman?
Türkiye Ermenistan maçı ne zaman?
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