"Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan'ı ağırlıyor. Daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan milli takım, bu kritik mücadelede galibiyet arayışında. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de belli oldu ve futbolseverler heyecanla beklenen maçı takip edebilecekler.