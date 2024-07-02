Türk taraftarlar Leipzig’i kırmızı-beyaza boyadı!

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile mücadele edecek. Müsabaka öncesi Türk taraftarlar, birçok şehirden gelerek Leipzig'de meydanlarda toplandı ve daha sonra stadyuma doğru hareket etti. Turnuva boyunca Dortmund ve Hamburg'ta oynanan maçlarda millilere yoğun destek veren ay-yıldızlı taraftarlar, bugün de Leipzig'de coşkuyla maç saatini beklemeye başladı. Türk taraftarlar meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.

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