02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Türk taraftarlar Leipzig'i kırmızı-beyaza boyadı!

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2024 21:12
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile mücadele edecek. Müsabaka öncesi Türk taraftarlar, birçok şehirden gelerek Leipzig'de meydanlarda toplandı ve daha sonra stadyuma doğru hareket etti. Turnuva boyunca Dortmund ve Hamburg'ta oynanan maçlarda millilere yoğun destek veren ay-yıldızlı taraftarlar, bugün de Leipzig'de coşkuyla maç saatini beklemeye başladı. Türk taraftarlar meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk taraftarlar Leipzig’i kırmızı-beyaza boyadı!
Türk taraftarlar Leipzig'i kırmızı-beyaza boyadı!
Almanya’da hedef çeyrek final!
Almanya'da hedef çeyrek final!
Türk taraftarlardan çeyrek final heyecanı!
Türk taraftarlardan çeyrek final heyecanı!
Bizim çocukların Avusturya maçına hazırlığı devam ediyor!
Bizim çocukların Avusturya maçına hazırlığı devam ediyor!
Bizim Çocuklar Avusturya maçının hazırlıklarına başladı
Bizim Çocuklar Avusturya maçının hazırlıklarına başladı
Euro 2024’te son 16 heyecanı!
Euro 2024'te son 16 heyecanı!
Euro 2024’te son 16 turu eşleşmeleri!
Euro 2024'te son 16 turu eşleşmeleri!
Barış Alper sağ kanadı felç ettin
"Barış Alper sağ kanadı felç ettin"
Meydanlarda gol sevinci!
Meydanlarda gol sevinci!
A Milli Takım için tek yürek oldu!
A Milli Takım için tek yürek oldu!
Türkiye- Çekya maçı için taraftarın yorumları!
Türkiye- Çekya maçı için taraftarın yorumları!
Hamburg sokakları kırmızı beyaza büründü!
Hamburg sokakları kırmızı beyaza büründü!
Daha Fazla Video Göster