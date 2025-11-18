Türk taraftarlar İspanya’da millileri yalnız bırakmadı

18 Kasım 2025, Salı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı TSİ 22.45’te La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile mücadele edecek. Bu karşılaşmada Türk taraftarlar, ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı. Çevre ülke ve şehirlerden ile Türkiye'den müsabakanın oynanacağı Sevilla şehrine gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, millilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. İspanyol taraftarlar da Türkiye ile oynayacağı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, stat çevresinde eğlenerek maç saatini bekledi.
