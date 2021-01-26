Transferi A Spor canlı yayınında duyurdu! Mostafa Mohamed Galatasaray'da...

Son dakika transfer haberleri... Haili Dervişoğlu, Henry Onyekuru derken sarı kırmızılılar bir isme daha imza attırmak üzere... Galatasaray'ın uzun süredir beklediği yıldız isim Mostafa Mohamed konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Mostafa Mohamed'in perşembe günü İstanbul'a geleceğini söyledi. Ayrıntılar haberimizde...