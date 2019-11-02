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02.11.2019
Traktör taraftarından Türkiye'ye destek! İran Türkiye sesleriyle inledi...
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda dünya Türkiye'nin karşısında dururken, İran'da yaşayan Azerbaycan Türklerinden destek geldi.
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