Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez İstanbul'da!

Trabzonspor, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı. Bordo-Mavili ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile transferi resmen duyurdu. Trabzonspor'un La Liga ekibi Valencia ve Uruguaylı futbolcuyla anlaşma sağlamasının ardından, Maxi Gomez İstanbul'a geldi.