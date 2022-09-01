01 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez İstanbul'da!

Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez İstanbul'da!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2022 14:33
Trabzonspor, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı. Bordo-Mavili ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile transferi resmen duyurdu. Trabzonspor'un La Liga ekibi Valencia ve Uruguaylı futbolcuyla anlaşma sağlamasının ardından, Maxi Gomez İstanbul'a geldi.
Maxi Gomez İstanbul’da!
Maxi Gomez İstanbul'da!
Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı!
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Trabzonspor’da ayrılık! Transfer resmen açıklandı
Trabzonspor'da ayrılık! Transfer resmen açıklandı
TEKNOFEST Karadeniz kapılarını açtı
TEKNOFEST Karadeniz kapılarını açtı
Valerien Ismael’den futbolcularına dolaylı yoldan uyarı: Rakibe ’Geri dönecekler’ hissiyatını vermememiz lazım
Valerien Ismael'den futbolcularına dolaylı yoldan uyarı: Rakibe 'Geri dönecekler' hissiyatını vermememiz lazım
Uğurcan derbide yok! İşte kaleye geçecek isim
Uğurcan derbide yok! İşte kaleye geçecek isim
Galatasaray’da flaş ayrılık: KAP’a bildirildi
Galatasaray'da flaş ayrılık: KAP'a bildirildi
Liverpool’dan tarihi fark
Liverpool'dan tarihi fark
Montella sahaya girip Balotelli’nin üzerine yürüdü!
Montella sahaya girip Balotelli'nin üzerine yürüdü!
Trabzonspor’a Premier Lig’den orta saha!
Trabzonspor'a Premier Lig'den orta saha!
Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu
Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde rakipler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde rakipler belli oldu
Daha Fazla Video Göster