01 Eylül 2022, Perşembe
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Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez İstanbul'da!
Trabzonspor, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı. Bordo-Mavili ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile transferi resmen duyurdu. Trabzonspor'un La Liga ekibi Valencia ve Uruguaylı futbolcuyla anlaşma sağlamasının ardından, Maxi Gomez İstanbul'a geldi.