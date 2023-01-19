Trabzonspor uzatmalarda tura koştu! Ümraniyespor 1-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda Ümraniyespor ile Trabzonspor İstanbul'da karşı karşıya geldi. Bordo mavililer ligde küme düşme hattında olan rakibini uzatmalarda yenerek kupada çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmada Yusuf Yazıcı attığı iki golle yıldızlaştı.