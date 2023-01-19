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Videolar Spor Videoları Trabzonspor uzatmalarda tura koştu! Ümraniyespor 1-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trabzonspor uzatmalarda tura koştu! Ümraniyespor 1-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş: 19.01.2023 10:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda Ümraniyespor ile Trabzonspor İstanbul'da karşı karşıya geldi. Bordo mavililer ligde küme düşme hattında olan rakibini uzatmalarda yenerek kupada çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmada Yusuf Yazıcı attığı iki golle yıldızlaştı.
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