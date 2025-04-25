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Trabzonspor U19’dan tarihi başarı: Başkan Doğan duygularını paylaştı

Trabzonspor U19’dan tarihi başarı: Başkan Doğan duygularını paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 20:12
UEFA Gençlik Ligi’nde Play-Off’a kalmayı başaran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, tarihi bir başarıya imza attı. Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi Salzburg ile karşılaştı. Belçikalı hakem Jasper Vergoote’nin yönettiği mücadele saat 15.00’te başladı. Yiğit Kemal ve Boran Başkan’ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Trabzonspor U19 Takımı, adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından A Spor’a konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, büyük sevinç yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “İnanılmaz mutluyuz! Çocuklar gerçekten büyük bir başarıya imza attılar. Ben devamının geleceğine inanıyorum. Süper oldu. Açık ve net konuşuyorum: Şu anda Avrupa’nın en güzel akademi tesisleri Trabzon’da! İnanılmaz bir yatırım yapıyoruz ama emeğin büyüğü hocamızın ve oyuncuların. Biz sadece onlara destek verdik.” Başkan Doğan’ın övgüyle söz ettiği bu zafer, Trabzonspor altyapısının uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.
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Trabzonspor U19’dan tarihi başarı: Başkan Doğan duygularını paylaştı
Trabzonspor U19’dan tarihi başarı: Başkan Doğan duygularını paylaştı
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