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Trabzonspor maçında Guilherme'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

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Giriş: 13.06.2020 02:18
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Guilherme gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında pozisyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, ''Guilherme'ye çıkan kırmızı kart doğru." ifadelerini kullandı.
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