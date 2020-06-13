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Trabzonspor maçında Guilherme'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Guilherme gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında pozisyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, ''Guilherme'ye çıkan kırmızı kart doğru." ifadelerini kullandı.