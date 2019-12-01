Trabzonspor Galatasaray MAÇ ÖZETİ | Video izle | Trabzonspor Galatasaray maç sonucu

Süper Lig'in 13. Haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı sahasında konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan derbinin ikinci yarısında sayısız pozisyon yakalayan Trabzonspor ve Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanattan ilerleyen Mariano'nun ortasında Feghouli'nin vuruşunda, top üstten farklı şekilde dışarıya gitti.

14. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ters kanada gönderdiği topla buluşan Nwakaeme'nin çaprazdan yerden şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortaladığı topa Obi Mikel kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

43. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası ön sol çaprazından içeriye gönderdiği topu Pereira kafayla indirdi. Meşin yuvarlağa Sörloth dokunamayınca Kamil Ahmet Çörekçi topu direk dibinde çıkardı. Ancak kaleci Muslera topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti.

51.dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta atışını kale sahası içine doğru gönderdi. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sörloth meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0



60.dakikada Jimmy Durmaz rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, kale gönderdiği meşin yuvarlağı Hüseyin Türkmen çizgi üzerinden çıkarttı.



69. dakikada Ekuban'ın pasıyla kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.



73. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



87. dakikada Sorloth rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.



90. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorluk yaşadığı top ceza sahası içinde Nagatomo'nun önüne düştü. Nagatomo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-1

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray maçının kadrosunda kalede MKE Ankaragücü maçında görev alan Erce Kardeşler'in yerine kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'a görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Medipol Başakşehir maçında forma giyen Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Babel'e Trabzonspor maçının ilk 11'inde yer vermedi. Terim bu oyuncuların yerine ilk 11'de Muslera, Belhanda, Nagotomo ve Nzonzi'yi oynattı.

EKUBAN 9, STURRİDGE 3 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'da ayak tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban, 9 lig maçının ardından kadroya dahil oldu.

İngiliz forvet Daniel Sturridge ise üç lig maçı sonrası kadroda yer alırken, Galatasaray karşısında yedek soyundu.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Bordo-mavili takımın taraftarları tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Galatasaray taraftarları ise deplasman tribünündeki yerini alarak takımlarını destekledi.

Öte yandan kentte etkili olan sağanak nedeniyle saha çizgileri yeniden çizilerek belirginleştirildi.