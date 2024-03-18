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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle çok sayıda kişi gözaltında! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu...

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 11:19
Güncelleme:18.03.2024 11:22
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 30'uncu haftasında dün akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. İşte detaylar...
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