Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan A Spor’da açıklamalar

Süper Lig'de iki maçından da beraberlikle ayrılan ve Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan A Spor'da açıklamalarda bulundu.

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