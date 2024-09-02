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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'da açıklamalar

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'da açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 22:16
Süper Lig'de iki maçından da beraberlikle ayrılan ve Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan A Spor'da açıklamalarda bulundu.
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan A Spor’da açıklamalar
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'da açıklamalar
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