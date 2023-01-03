Suudi Arabistan'da Ronaldo çılgınlığı! Görkemli imza törenine damga vuran anlar

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a törenle imza attı. Tıklım tıklım dolu olan stadyumda taraftarla buluşan Ronaldo "Burada olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Yıllık 200 milyon Euro kazanacak olan Ronaldo Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.