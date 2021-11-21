21 Kasım 2021, Pazar
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Süper Lig'de dev randevu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gözler Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Dev derbiye saatler kala Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı 11'ler merak konusu oldu. Peki Fatih Terim ve Vitor Pereira kimlere görev verecek? İşte devlerin muhtemel 11'leri...