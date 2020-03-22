22 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
22.03.2020

Sosyal medya Cristiano Ronaldo'nun çocuklarına hijyen dersi verdiği bu videoyu konuşuyor

Juventus'un Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı. 3 çocuğuna hijyenin önemini ve virüsten korunmanın yollarını anlatan Ronaldo, çocuklarının ellerine antibakteriyel jel sıkarak ellerini temizlemelerini istedi. Ronaldo'nun videosu sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ronaldo'dan çocuklarına hijyen dersi
Ronaldo'dan çocuklarına hijyen dersi
Fenerbahçe'den 'korona' açıklaması: Belirtilere rastlandı
Fenerbahçe'den 'korona' açıklaması: Belirtilere rastlandı
Emre Bol'dan flaş sözler: Virüsün adı Ersun Yanal'dı
Emre Bol'dan flaş sözler: Virüsün adı Ersun Yanal'dı
Ertelenme kararı sonrası süreç nasıl işleyecek?
Ertelenme kararı sonrası süreç nasıl işleyecek?
Türkiye'de ligler ertelendi!
Türkiye'de ligler ertelendi!
Basketbolda maçlar ertelendi
Basketbolda maçlar ertelendi
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Tüm ligler ertelendi
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Tüm ligler ertelendi
Corona virüsle mücadele için dev kampanya!
Corona virüsle mücadele için dev kampanya!
Ligler erteleniyor mu? Ankara'da kritik toplantı başladı
Ligler erteleniyor mu? Ankara'da kritik toplantı başladı
Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıkladı!
Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıkladı!
UEFA EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi-Avrupa Ligi kararını verdi
UEFA EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi-Avrupa Ligi kararını verdi
UEFA'dan flaş karar! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi ertelendi
UEFA'dan flaş karar! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi ertelendi
Daha Fazla Video Göster