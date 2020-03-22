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Sosyal medya Cristiano Ronaldo'nun çocuklarına hijyen dersi verdiği bu videoyu konuşuyor
Juventus'un Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı. 3 çocuğuna hijyenin önemini ve virüsten korunmanın yollarını anlatan Ronaldo, çocuklarının ellerine antibakteriyel jel sıkarak ellerini temizlemelerini istedi. Ronaldo'nun videosu sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
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