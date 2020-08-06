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Son dakika... Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş transferini resmen duyurdu

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Giriş: 06.08.2020 15:36
Son dakika haberi... Daha önce Galatasaray'ın anlaştığı ancak Fenerbahçe'nin el sıkıştığı, geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan Mert Hakan Yandaş'ın transferi resmen açıklandı. Sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş transferini duyururken bir yandan da yeni çubuklu formasını tanıttı.

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi imzasını attırdı. Sarı lacivertli kulüp, Twitter'dan paylaştığı ve "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa, o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" ifadelerinin yer aldığı videoda Mert Hakan Yandaş'ı transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi:

Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır.

Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz.

10 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Kariyerine Yeşil Bursa'da başlayan Mert Hakan, sırasıyla Altınordu, Tirespor, Menemen Belediyespor'da oynadı.

Daha sonrasında Süper Lig ile kariyer adımını atan yıldız orta saha, kırmızı beyazlı formayla bu sezon Süper Lig'de 10 gole direkt katkı sağladı ve 6 gol, 4 asist kaydetti.

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