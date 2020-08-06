Son dakika: Fenerbahçe ikinci transferi açıkladı! Gökhan Gönül Kadıköy'e döndü!

Son dakika haberi... Fenerbahçe, eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlı kulübe veda eden Gönül, kariyerinin son döneminde bir kez daha Kadıköy'e döndü.

Fenerbahçe, eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp transferi, "Her yarım kalan hikaye, mutlu bir sonu hak eder..." mesajıyla paylaştı

Menajeri Ahmet Bulut ile kulüp binasına gelen Gökhan Gönül burada resmi sözleşmeye imza atarak Fenerbahçe'nin oyuncusu oldu.