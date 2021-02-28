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Son dakika: Avni Yıldırım Meksikalı rakibi Canelo Alvarez'e kaybetti

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Giriş: 28.02.2021 08:31
Güncelleme:28.02.2021 08:43
Son dakika haberi... Türkiye profesyonel boks tarihinin en başarılı sporcularından Avni Yıldırım kariyerinin en büyük maçında WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında şimdiki unvan sahibi Meksikalı Canelo Alvarez ile karşı karşıya geldi. Yıldırım rakibine üçüncü rauntta mağlup oldu.

Türkiye'de tüm gözler ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen boks maçına çevrilmişti. Türk Boksör Avni Yıldırım, WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında şimdiki unvan sahibi Canelo Alvarez ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka sona erdi. Avni Yıldırım, üçüncü rauntta rakibi Alvarez'e mağlup oldu.

Avni Yıldırım 2 kez kaybetti

Meksikalı Canelo Alvarez maç öncesinde WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvanlarının sahibi olarak biliniyor. Avni Yıldırım bugüne kadar çıktığı 23 maçın 21'in ringde galip olan taraf olurken Bu maçların 12'sinden nakavtla ayrıldı. Meksikalı Canelo Alverez ise bugüne kadar sadece 1 kez kaybetti.

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Avni Yıldırım Meksikalı rakibine kaybetti
Avni Yıldırım Meksikalı rakibine kaybetti
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