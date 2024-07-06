06 Temmuz 2024, Cumartesi
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Sivasspor’dan A Milli Takım'a destek!
Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadı gövdesine yazdığı destek mesajı ile A Milli Takım'a başarılar diledi. Kırmızı renklerde, “Bizim Çocuklar, Tarihin İzinde Zafer Yolunda, Başarılar Türkiye” yazısı stadyum gövdesinde kayarak geçti. Kırmızı beyazlı ekip bu görüntüleri, Tarkan'ın, “Bir oluruz yolunda” şarkısı eşliğinde sosyal medya hesaplarında paylaştı.