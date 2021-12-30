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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası’nı almak

İHA
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Giriş: 30.12.2021 22:07
Güncelleme:30.12.2021 22:15
MKE Ankaragücü’nü sahasında 2-1 yenerek kupada bir üst tura çıkan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından, “Hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye Kupası. Onda da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İnşallah iyi bir şekilde tamamlayacağız” dedi. Öte yandan Çalımbay, transfer çalışmalarındaki son durumla ilgili konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında MKE Ankaragücü'nü konuk eden ve sahadan 2-1 ayrılarak bir üst tura çıkan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Mücadele de tek hedefimiz kazanmaktı. Kadromuzda eksik arkadaşlarımıza rağmen elimizdeki bütün oyuncuları oynattık. Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Çünkü Ankaragücü takımı şuan şampiyonluğa oynayan bir takım.

Süper Lig'den deneyimli olan arkadaşlar var. Deneyimli bir takımdı. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Çok güzel pozisyonlar da yakaladık. Turu geçtik ve şimdi önemli olan artık önümüzde oynayacağımız lig maçlarıdır. Onlara odaklandık. Hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye Kupası. Onda da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İnşallah iyi bir şekilde tamamlayacağız. Tek bir sıkıntımız var. Afrika Kupası başladığı için Faysal ve Max Gradel'in gitmesi bizim için çok büyük bir dezavantaj olacak. Onların yerine de yönetimle konuştuk görüştük. İnşallah 2-3 tane transfer yapıp, iyi bir şekilde de hazırlanıp oynayacağımız 4 tane maç bizim için hayati derece de önemli. Bugün 8-9 kişimiz yoktu. Ona rağmen oynayan arkadaşlarımız mükemmel şekilde mücadele ettiler" diye konuştu.

"OYUNCU KOLAY KOLAY VERİLMEZ"
Bir basın mensubunun "Uğur Çiftçi'nin adı son dönemlere Trabzonspor ile anılıyor. Bunun hakkında neler söylersiniz" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Şu anda bizim oyuncuya ihtiyacımız varken oyuncu kolay kolay verilmez. Onlar tabii ki kulübümüzle görüşür ve anlaşırsa bilemiyoruz. Ama şu anda böyle bir şey yok. Sadece var olarak konuşuluyor. Ama asıl bizim ihtiyacımız var. Biz önce ihtiyaçlarımızı yapmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

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