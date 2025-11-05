05 Kasım 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Serdar Dursun: "Galatasaray’ı zor bir maç bekliyor"
Kocaelispor’un tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu. Başakşehir maçında yaşadıkları hakem hatasına tepki gösteren Dursun, güçlü rakiplerine karşı sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Dursun, “Galatasaray yorgun olacak, Hodri Meydan avantajımızı kullanacağız. Gol atmak istiyorum” dedi.