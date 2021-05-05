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Şampiyon olan ilk kadın başkan Cevher Erdem A Haber’de: Adıyaman taraftarına armağan olsun

A Haber
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Giriş: 05.05.2021 10:47
Güncelleme:05.05.2021 11:19
Adıyaman 1954 Spor Kulübünün Başkanı Cevher Erdem, şampiyon olarak bir üst lige çıkan ilk kadın kulüp başkanı olarak tarihe geçti. Cevher Erdem, şampiyonluk yolcuğunu A Haber'de anlattı. Erdem, "Adıyaman taraftarı her zaman arkamızda durdu. Bu şampiyonluk da Adıyaman taraftarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.
Şampiyon olan ilk kadın başkan A Haber’de ŞAMPİYON OLAN İLK KADIN BAŞKAN A HABER'DE
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