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Şampiyon olan ilk kadın başkan Cevher Erdem A Haber’de: Adıyaman taraftarına armağan olsun
Adıyaman 1954 Spor Kulübünün Başkanı Cevher Erdem, şampiyon olarak bir üst lige çıkan ilk kadın kulüp başkanı olarak tarihe geçti. Cevher Erdem, şampiyonluk yolcuğunu A Haber'de anlattı. Erdem, "Adıyaman taraftarı her zaman arkamızda durdu. Bu şampiyonluk da Adıyaman taraftarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.