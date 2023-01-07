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Ronaldo'nun yeni takımında şoke eden kavga! Eski Beşiktaşlılar birbirine girdi! 'Aboubakar Talisca'nın üzerine yürüdü' iddiası

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Giriş: 07.01.2023 01:44
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sular durulmuyor. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ın soyunma odasında takım arkadaşı Talisca'ya saldırdığı iddia edildi. Söz konusu anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya gündem oldu.
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