Rıza Kayaalp'ten Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya! Minik kızı en büyük destekçisi oldu

Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, finalde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Final maçında mücadele boyunca babası Rıza Kayaalp'i tribünden destekleyen Ay Vera, müsabaka sonunda ise milli sporcunun en büyük destekçisi oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN