15 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.10.2019

Paris'te Mehmetçiğe asker selamı!

Milli takımımız, Fransa karşısında bulduğu beraberlik gölünün ardından Mehmetçik'i unutmadı. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere selam yolladı ancak maçın Fransız yayıncısı, o anları ekranlara getirmedi. İşte Fransa'nın gizlemeye çalıştığı asker selamı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Paris'te Mehmetçiğe asker selamı!
Paris'te Mehmetçiğe asker selamı!
Şenol Güneş'ten Fransız muhabire tarihi ayar!
Şenol Güneş'ten Fransız muhabire tarihi ayar!
Merih Demiral'dan Fransa maçının ardından önemli açıklamalar
Merih Demiral'dan Fransa maçının ardından önemli açıklamalar
Merih Demiral'dan duygulandıran hareket! Yere düşürdüğü formayı...
Merih Demiral'dan duygulandıran hareket! Yere düşürdüğü formayı...
Millilerimizin Fransa filelerini havalandıran golü
Millilerimizin Fransa filelerini havalandıran golü
Türk taraftarlar Paris'i bu sloganla inletti
Türk taraftarlar Paris'i bu sloganla inletti
Fransa Türkiye maçı canlı anlatım izle | Video
Fransa Türkiye maçı canlı anlatım izle | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elif Güneri'yi tebrik etti |Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elif Güneri'yi tebrik etti |Video
Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi 'Barış Pınarı' yanıtı
Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi 'Barış Pınarı' yanıtı
A Milli Takımı Fransa maçına hazır
A Milli Takımı Fransa maçına hazır
Fransa Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten çarpıcı sözler
Fransa Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten çarpıcı sözler
Terim'den 'Barış Pınarı' mesajı
Terim'den 'Barış Pınarı' mesajı
Daha Fazla Video Göster