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15.10.2019
Paris'te Mehmetçiğe asker selamı!
Milli takımımız, Fransa karşısında bulduğu beraberlik gölünün ardından Mehmetçik'i unutmadı. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere selam yolladı ancak maçın Fransız yayıncısı, o anları ekranlara getirmedi. İşte Fransa'nın gizlemeye çalıştığı asker selamı.
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